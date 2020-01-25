У Зеленского сегодня день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня свой день рождения празднует Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Так, сегодня, 25 января, у Президента Украины Владимира Зеленского день рождения, ему исполнилось 42 года.
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В апреле 2019 года он был избран Президентом Украины, получив поддержку 73,22% избирателей, а 20 мая Зеленский принес присягу перед народом Украины. До того как стать самым молодым Президентом Украины он был руководителем студии “Квартал 95”.
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Ранее УНН сообщал, что успел пообещать и сделать президент Зеленский за 100 дней работы в должности.