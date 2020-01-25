У Зеленського сьогодні день народження

Так, сьогодні, 25 січня, у Президента України Володимира Зеленського день народження, йому виповнилося 42 роки.

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У квітні 2019 року він був обраний Президентом України, здобувши підтримку 73,22% виборців, а 20 травня Зеленський склав присягу перед народом України. До того як стати наймолодшим Президентом України він був керівником студії “Квартал 95”.

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Раніше УНН повідомляв, що встиг пообіцяти і зробити президент Зеленський за 100 днів роботи на посаді.