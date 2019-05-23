У Зеленского рассказали о видении реформирования СБУ

"Прежде всего - то, что реформа СБУ очень тесно связана с образованием нового органа, который подхватит ту подследственность СБУ, которая будет касаться расследования экономических преступлений", - отметил Монастырский, отвечая на вопрос журналиста о том, что именно надо сделать в контексте реформы СБУ и какие шаги уже сделаны.

"Я говорю об органе, который может быть службой финансовых расследований или национальное бюро финансовой безопасности. Я думаю, план на первые 3 месяца - это как раз разработка концепции этой реформы и план для нового парламента - принятие закона, который бы постепенно изменил эту систему", - разъяснил он.

По словам Монастырского, изменения должны происходить именно постепенно, так как речь идет о структурах, количественный состав которых измеряется тысячами людей, нужен одновременно профессиональный подход и отбор, и чтобы не было набора большого количества людей одновременно.

"Речь идет, если мы говорим о новой службе, где-то от 3 до 10 тыс. человек. Она также не произойдет одномоментно. Я думаю, здесь должен быть четкий план. Возможно, в течение двух лет, по трансформации СБУ в той модели, которая будет выбрана в связи с этим инклюзивным диалогом", - отметил он.

Напомним, действующий украинский парламент может объединиться в вопросах о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и освобождение некоторых руководителей оборонных структур.