У Зеленського очікують, що Раду об’єднає “незаконне збагачення” і звільнення голови СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Діючий український парламент може об’єднатися щодо питань про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та звільнення деяких керівників оборонних структур. Про це у Києві журналістам заявив представник команди Президента України Володимира Зеленського Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
“Ми розуміємо, що на сьогоднішній день з ВР не відбувається конструктивного діалогу”, — сказав Монастирський.
На питання журналіста про те, чи є надія що ця ВР ухвалить звільнення міністра оборони України та голови СБУ, дасть дозвіл і ухвалить нові кадрові призначення, він зауважив, що не виключає такої можливості.
“У мене найбільш реалістичні надії щодо можливого прийняття закону про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення — це та точка, яка може об’єднати парламент. Щодо кадрових питань, я не виключаю, що може змінитись позиція, зокрема щодо керівника СБУ, можливо щодо звільнення керівників, але я поки цього не бачу”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Рада провалила включення до порядку денного президентських законопроектів.