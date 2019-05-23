У Зеленського очікують, що Раду об’єднає “незаконне збагачення” і звільнення голови СБУ

“Ми розуміємо, що на сьогоднішній день з ВР не відбувається конструктивного діалогу”, — сказав Монастирський.

На питання журналіста про те, чи є надія що ця ВР ухвалить звільнення міністра оборони України та голови СБУ, дасть дозвіл і ухвалить нові кадрові призначення, він зауважив, що не виключає такої можливості.

“У мене найбільш реалістичні надії щодо можливого прийняття закону про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення — це та точка, яка може об’єднати парламент. Щодо кадрових питань, я не виключаю, що може змінитись позиція, зокрема щодо керівника СБУ, можливо щодо звільнення керівників, але я поки цього не бачу”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Рада провалила включення до порядку денного президентських законопроектів.