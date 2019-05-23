У Зеленского ожидают, что Раду объединит "незаконное обогащение" и увольнение главы СБУ

"Мы понимаем, что на сегодняшний день с ВР не происходит конструктивного диалога", - сказал Монастырский.

На вопрос журналиста о том, есть ли надежда что эта ВР примет увольнения министра обороны Украины и председателя СБУ, даст разрешение и примет новые кадровые назначения, он отметил, что не исключает такой возможности.

"У меня наиболее реалистичные надежды относительно возможного принятия закона о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение - это та точка, которая может объединить парламент. По кадровым вопросам, я не исключаю, что может измениться позиция, в частности в отношении руководителя СБУ, возможно об увольнении руководителей, но я пока этого не вижу", - добавил он.

Как сообщал УНН, Рада провалила включения в повестку дня президентских законопроектов.