У Зеленського розповіли про бачення реформування СБУ

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Реформа СБУ дуже тісно пов’язана з утворенням нового органу, який візьме на себе розслідування економічних злочинів, якими раніше займалась Служба безпеки. Про це у Києві журналістам заявив представник команди Президента України Володимира Зеленського Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

“Найперше — те що реформа СБУ дуже тісно пов’язана з утворенням нового органу, який підхопить ту підслідність СБУ, яка стосуватиметься розслідування економічних злочинів”, — зазначив Монастирський, відповідаючи на запитання журналіста про те, що саме треба зробити в контексті реформи СБУ та які кроки вже зроблені.

“Я веду мову про орган, який може бути службою фінансових розслідувань або національне бюро фінансової безпеки. Я думаю, план на перші 3 місяці — це як раз розробка концепції цієї реформи і план для нового парламенту — прийняття закону, який би поступово змінив би цю систему”, — роз’яснив він.

За словами Монастирського, зміни мають відбуватись саме поступово, тому що мова йде про структури, кількісний склад яких вимірюється тисячами людей, потрібен одночасно професійний підхід і відбір, і щоб не було набору великої кількості людей одночасно.

“Мова йде, якщо ми говоримо про нову службу, десь від 3 до 10 тис. осіб. Вона також не відбудеться одномоментно. Я думаю, тут має бути чіткий план. Можливо, протягом двох років, щодо трансформації СБУ до тої моделі, яка буде обрана в зв’язку з цим інклюзивним діалогом”, — зазначив він.

Нагадаємо, діючий український парламент може об’єднатися щодо питань про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та звільнення деяких керівників оборонних структур.

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