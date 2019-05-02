У Зеленского сообщили, что он определился с главой Администрации Президента

"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП", - заверил Галайчук.

Фамилии не прозвучало, но он подтвердил, что речь идет о публичном человеке.

Галайчук добавил, что со вчерашнего дня продолжаются процессы по охране Владимира Зеленского и другая организационная работа, связанная с приходом его на должность.

Как сообщал УНН, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором поблагодарил украинцев за поддержку, а также объявил конкурс на представителя нового Президента.



Напомним, по итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.



