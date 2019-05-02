У Зеленського повідомили, що він визначився з головою Адміністрації Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Довірена особа новообраного Президента України Володимира Зеленського Вадим Галайчук повідомив, що він вже на сьогодні визначився з тим, кого він буде призначати головою Адміністрації Президента. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Я певен, що Володимир Олександрович на сьогодні вже визначився з тим, кого він буде призначати головою АП”, — запевнив Галайчук.
Прізвища не пролунало, але він підтвердив, що йдеться про публічну людину.
Галайчук додав, що відучора тривають процеси щодо охорони Володимира Зеленського та інша організаційна робота, пов’язана з приходом його на посаду.
Як повідомляв УНН, новообраний Президент України Володимир Зеленський записав відеоролик, у якому подякував українцям за підтримку, а також оголосив конкурс на речника нового Президента.
Нагадаємо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.