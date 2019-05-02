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У Зеленського повідомили, що він визначився з головою Адміністрації Президента

У Зеленського повідомили, що він визначився з головою Адміністрації Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Довірена особа новообраного Президента України Володимира Зеленського Вадим Галайчук повідомив, що він вже на сьогодні визначився з тим, кого він буде призначати головою Адміністрації Президента. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Я певен, що Володимир Олександрович на сьогодні вже визначився з тим, кого він буде призначати головою АП”, — запевнив Галайчук.

Прізвища не пролунало, але він підтвердив, що йдеться про публічну людину.

Галайчук додав, що відучора тривають процеси щодо охорони Володимира Зеленського та інша організаційна робота, пов’язана з приходом його на посаду.

Як повідомляв УНН, новообраний Президент України Володимир Зеленський записав відеоролик, у якому подякував українцям за підтримку, а також оголосив конкурс на речника нового Президента.

Нагадаємо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.

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