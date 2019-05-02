У Зеленського повідомили, що він визначився з головою Адміністрації Президента

КИЇВ. 2 травня. УНН. Довірена особа новообраного Президента України Володимира Зеленського Вадим Галайчук повідомив, що він вже на сьогодні визначився з тим, кого він буде призначати головою Адміністрації Президента. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.