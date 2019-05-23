У Зеленского не исключают, что решение МВФ по Украине будет к концу июня

"Миссия работает (в Украине – ред.), после этого она приедет в Вашингтон и будут работать уже с полученной информацией и документами, будут анализировать всю эту информацию, после чего мы можем ожидать какого-то решения по Украине. Я надеюсь, оно будет положительным. Но я понимаю также, что самое ближайшее время, когда может быть что-то касательно решения миссии – это, скорее всего, вторая половина июня", - подчеркнул Устенко.

При этом он уточнил, что считает положительным решением МВФ для Украины продление сотрудничества в нынешней программе с возможной корректировкой договоренностей и выделение, по крайней мере, одного транша кредита.

Напомним, решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с Международным валютным фондом. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.