У Зеленського не виключають, що рішення МВФ по Україні буде до кінця червня

"Місія працює (в Україні - ред.), після цього вона приїде до Вашингтона і будуть працювати вже з отриманою інформацією і документами, аналізуватимуть всю цю інформацію, після чого ми можемо очікувати якогось рішення по Україні. Я сподіваюся, воно буде позитивним. Але я розумію також, що найближчим часом, коли може бути щось щодо вирішення місії - це, швидше за все, друга половина червня", - підкреслив Устенко.

При цьому він уточнив, що вважає позитивним рішенням МВФ для України продовження співпраці в цьогорічній програмі з можливим корегуванням домовленостей і виділення, принаймні, одного траншу кредиту.

Нагадаємо, рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.