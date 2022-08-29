У Зеленского назвали обстрел россией Энергодара организованным кровавым спектаклем

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"Циничный и системный обстрел россией оккупированного Энергодара — это организованный кровавый спектакль, цель которого — запугать местное население, обвинить Вооруженные Силы Украины и замаскировать свои «ядерные» преступления. Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки", - написал Подоляк в Twitter.

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28 августа поздно вечером мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о вражеских обстрелах двух районов Энергодара, в результате чего загорелись автомобили и дома.

В результате вражеского обстрела жилых кварталов Энергодара Запорожской области ранения получили 10 человек.