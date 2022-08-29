У Зеленського назвали обстріл росією Енергодара організованою кривавою виставою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав системний обстріл російськими військами тимчасово зайнятого окупантами Енергодара Запорізької області організованою кривавою виставою, пише УНН.
Цитата
"Цинічний і системний обстріл росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України та замаскувати свої «ядерні» злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки", - написав Подоляк у Twitter.
Доповнення
28 серпня пізно ввечері мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив про ворожі обстріли двох районів Енергодара, внаслідок чого загорілися автівки та будинки.
Внаслідок ворожого обстрілу житлових кварталів Енергодара Запорізької області поранення дістало 10 людей.