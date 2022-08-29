Ворожий обстріл Енергодара: відомо про 10 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу житлових кварталів Енергодара Запорізької області поранення дістало 10 людей. Про це в Telegram повідомив мер міста Дмитро Орлов, інфорує УНН.
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"Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані", – написав Орлов.
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Також внаслідок ворожого обстрілу знищено і пошкоджено щонайменше 20 автівок.
Як зазначив мер, вочевидь рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС і пряма загроза життю цивільних їх не зупиняє.
Нагадаємо
28 серпня Дмитро Орлов повідомив про ворожі обстріли двох районів Енергодара, внаслідок чого загорілися автівки та будинки.