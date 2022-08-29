Вражеский обстрел Энергодара: известно о 10 раненых

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"По состоянию на утро точно известно о 10 энергодарцах, которые получили численные осколочные ранения разной степени тяжести вследствие ночного обстрела жилых кварталов Энергодара. Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии", – написал Орлов.

Детали

Также в результате вражеских обстрелов уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей.

Как отметил мэр, очевидно рашисты "отработали" свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и прямая угроза жизни гражданских их не останавливает.

Напомним

28 августа Дмитрий Орлов сообщил о вражеских обстрелах двух районов Энергодара, в результате чего загорелись автомобили и дома.