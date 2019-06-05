У Зеленского готовятся к трем топливно-энергетическим кризисам уже в этом году

"Нужно действовать, так как с 1 июня произошло ограничение поставок (нефтепродуктов - ред.) из России - на 30-50%, но у нас на начало июня есть профицит, то есть ресурсов на рынке хватает, но нам нужно иметь подготовленные запасы, когда начнется сбор урожая - июль, август", - отметил Герус.

По его словам, в июне спрос на топливо в Украине не является пиковым, поэтому государство должно использовать время до конца месяца для того, чтобы диверсифицировать источники поставок топлива и подготовиться к периоду уборки.

"С этой ситуацией мы можем справиться. Единственная угроза, которая есть - это три кризиса подряд, которые нам хотят устроить. Это - нефтепродукты, кризис электроэнергетики с 1 июля и затем - газовый кризис в январе", - добавил он.

Напомним, в связи с ограничением экспорта нефти со стороны Российской Федерации повышение цен на топливо в Украине возможно, но при правильном сотрудничестве бизнеса и государственных структур оно будет несущественным.