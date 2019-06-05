У Зеленського готуються до трьох паливно-енергетичних криз уже цього року

"Потрібно діяти, тому що з 1 червня відбулось обмеження поставок (нафтопродуктів - ред.) з Росії – на 30-50%, але в нас на початок червня є профіцит, тобто ресурсів на ринку вистачає, але нам потрібно мати підготовлені запаси, коли почнеться збір урожаю – липень, серпень", - зазначив Герус.

За його словами, у червні попит на пальне в Україні не є піковим, тому держава має використати час до кінця місяця для того, щоб диверсифікувати джерела поставок палива і підготуватися до періоду жнив.

"З цією ситуацією ми можемо впоратись. Єдина загроза, яка є - це три кризи поспіль, які нам хочуть влаштувати. Це – нафтопродукти, криза електроенергетики з 1 липня і потім – газова криза в січні", - додав він.

Нагадаємо, у зв’язку з обмеженням експорту нафти з боку Російської Федерації підвищення цін на пальне в Україні можливе, але при правильній співпраці бізнесу і державних структур воно буде несуттєвим.