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В Зеленского анонсировали проведение нового форума с его участием - "Украина 30. Культура, медиа, туризм"

Киев  •  УНН

 • 15732 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник примет участие во Всеукраинском форуме “Украина 30. Культура, медиа, туризм”. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта примет участие во Всеукраинском форуме „Украина 30. Культура, медиа, туризм“, который будет проходить в Киеве три дня. В рамках мероприятия состоится обсуждение культурной и информационной политики государства, защите свободы слова и противодействия пропаганде”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на сессиях форума также будут подниматься темы сохранения и защиты украинского культурного пространства, будущего креативных индустрий в Украине, реализации проектов “Большая реставрация” и “Туристические магниты”.

Кроме того, в дискуссиях примут участие представители Офиса Президента Украины, Кабинета Министров, Верховной Рады, книгоиздатели, а также представители креативной, туристической, кино-, медиа и модной индустрий.

Что было раньше

Отметим, что уже два Всеукраинские форумы с участием Главы государства состоялись в феврале. Так, Зеленский принял участие во Всеукраинском форуме “Украина 30. Инфраструктура” 22 февраля.

Кроме того, Президент принял участие во Всеукраинском форуме “Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы” 1 февраля.

В марте Зеленский принял участие во Всеукраинском форуме “Украина 30. Развитие правосудия”.

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