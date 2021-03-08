У Зеленського анонсували проведення нового форуму за його участю - "Україна 30. Культура, медіа, туризм"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок візьме участь у Всеукраїнському форумі “Україна 30. Культура, медіа, туризм”. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
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“Президент України Володимир Зеленський 9 березня візьме участь у Всеукраїнському форумі „Україна 30. Культура, медіа, туризм“, який триватиме у Києві три дні. У межах заходу відбудеться обговорення культурної та інформаційної політики держави, питань захисту свободи слова та протидії пропаганді”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що на сесіях форуму також порушуватимуться теми збереження та захисту українського культурного простору, майбутнього креативних індустрій в Україні, реалізації проектів “Велика реставрація” та “Туристичні магніти”.
Окрім того, у дискусіях візьмуть участь представники Офісу Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, книговидавці, а також представники креативної, туристичної, кіно-, медіа- та модної індустрій.
Що було раніше
Зазначимо, що вже два Всеукраїнські форуми за участю Глави держави відбулись у лютому. Так, Зеленський взяв участь у Всеукраїнському форумі “Україна 30. Інфраструктура” 22 лютого.
Крім того, Президент взяв участь у Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді” 1 лютого.
У березні Зеленський взяв участь у Всеукраїнському форумі “Україна 30. Розвиток правосуддя”.