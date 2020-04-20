В Вооруженных силах зарегистрировали еще четыре случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано еще четыре случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.
"Так сегодня, 20 апреля 2020 года подтверждено заболевание еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени С.П.Королева, что с 8 апреля 2020 года находились под наблюдением медицинской службы на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание коронавирусом.
"После получения этой информации 8 апреля 2020 года, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парня было госпитализировано в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя", - отмечается в сообщении.
Также учитывая результат тестирования срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу.
Напомним, по состоянию на 7:00 20 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.