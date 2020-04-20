У Збройних силах зареєстрували ще чотири випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Збройних Силах України зафіксовано ще чотири випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.
“Так сьогодні, 20 квітня 2020 року підтверджено захворювання ще у 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова, що з 8 квітня 2020 року знаходилися під наглядом медичної служби на обсервації в ізоляторі військового інституту у зв’язку з контактуванням з хворою особою”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, курсант Житомирського військового інституту, контактував з мамою, у якої було діагностовано захворювання на коронавірус.
"Після отримання цієї інформації 8 квітня 2020 року, військовослужбовець разом з групою контактних осіб (27 чоловік) був негайно ізольований. Після лабораторного підтвердження захворювання на COVID-19 хлопця було госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю",- зазначається в повідомленні.
Також враховуючи результат тестування термін обсервації зазначеній групі військовослужбовців подовжено. Найближчим часом ПЛР тестування буде проведено усім хто входить до цієї групи.
Нагадаємо, станом на 7:00 20 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19,