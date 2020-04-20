У Збройних силах зареєстрували три нові випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на 07.00 20 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.
За інформацією Командування медсил, на ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 38 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (Хмельницька міська лікарня – 1 працівник ЗС України, Житомирський госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівський області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів в Хмельницькому та Львові задовільний, у пацієнтки в Житомирському госпіталі середньої тяжкості. Усі хворі отримують необхідне лікування", - йдеться у повдіомленні.
Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом, відзначили у Командуванні медсил.
"Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.