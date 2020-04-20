В Вооруженных силах зарегистрировали три новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 07:00 20 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.
По информации командования медсил, на изоляции (в том числе самоизоляции) - 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 38 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. 2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 работник ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", - говорится в повдиомленни.
Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе, отметили в Командовании медсил.
"Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.