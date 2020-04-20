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13:05 • 60243 просмотра

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В Вооруженных силах зарегистрировали три новых случая коронавируса

В Вооруженных силах зарегистрировали три новых случая коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12663 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 07:00 20 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.

По информации командования медсил, на изоляции (в том числе самоизоляции) - 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 38 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. 2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 работник ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", - говорится в повдиомленни.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе, отметили в Командовании медсил.

"Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.

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