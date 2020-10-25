В Вооруженных силах за сутки обнаружили еще 84 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Вооруженных силах Украины за последние сутки обнаружили еще 84 больных COVID-19, в общем болеет 1388 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 25 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 1388 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Из новых больных в учреждениях здравоохранения находится 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 3621 человек, летальных исходов - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 346 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 38 человек.
Напомним, в Украине на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6000.