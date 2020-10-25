У Збройних силах за добу виявили ще 84 хворих на COVID-19

"Станом на 10:00 25 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє – 1388 осіб. За минулу добу зареєстровано 84 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

З нових хворих у закладах охорони здоров’я перебуває 21 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 63 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 3621 особа, летальних випадків – 14. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 346 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 38 осіб.



Нагадаємо, в Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6 тисяч.