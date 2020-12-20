В Вооруженных силах еще один летальный случай от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро 20 декабря на COVID-19 болеет 2939 человек, количество больных за прошедшие сутки выросло еще на 66. При этом за прошедшие сутки в ВСУ зафиксирован еще один летальный случай вследствие этого заболевания, в общем - уже 36 погибших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 20 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 2939 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19... В Вооруженных силах Украины зафиксировано 36 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет о работнике ВС Украины, который находился на лечении в городской клинической больнице города Днепр с 27 ноября. ПЦР тест от 28 ноября был положительный. "На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19 декабря состояние критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - отметили в командовании.
Из новых заболевших, выявленных за минувшие сутки, в учреждения здравоохранения госпитализированы 15 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 51 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
При этом всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 9992 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 449 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 58 человек.
Добавим, в Украине на утро 20 декабря зафиксировано уже 964 448 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 581 162 человека, летальных случаев - 16 585. Суточный прирост новых случаев заболевания - более 8,3 тысячи, падение против суток раньше.