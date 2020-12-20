У Збройних силах ще один летальний випадок від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Збройних силах України на ранок 20 грудня на COVID-19 хворіє 2939 осіб, кількість хворих за минулу добу зросла ще на 66. При цьому за минулу добу у ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок внаслідок цього захворювання, загалом - уже 36 померлих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 20 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє – 2939 осіб. За минулу добу зареєстровано 66 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19... У Збройних силах України зафіксовано 36 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, йдеться про працівника ЗС України, який перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні міста Дніпро з 27 листопада. ПЛР тест від 28 листопада був позитивний. "На фоні важких супутніх захворювань 19 грудня стан критично погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - зазначили у командуванні.
З нових захворілих, виявлених за минулу добу, у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 15 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 51 особа, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
При цьому всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 9992 особи. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 449 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 58 осіб.
Додамо, в Україні на ранок 20 грудня зафіксовано вже 964 448 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 581 162 особи, летальних випадків — 16 585. Добовий приріст нових випадків захворювання — понад 8,3 тисячі, спадання проти доби раніше.