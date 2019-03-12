В заседании в штаб-квартире ООН по Крыму анонсировали участие представителя Меджлиса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке ожидается участие заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН.
"Ждем участие А.Чийгоза в заседании Совета Безопасности ООН в эту пятницу, посвященному 5-летию оккупации Россией украинского Крыма. Мир должен знать правду!" - написал дипломат.
Отметим, в настоящее время заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа находится в Турции, где общается с дипломатами по ситуации в оккупированном Крыму.
"Сегодня, кроме реальной ситуации в оккупированном Крыму, иностранные дипломаты и СМИ почувствовали от освобожденного политзаключенного Кремля А.Чийгоза эмоции, тех ужасов, которые господствуют на полуострове", - написал во вторник посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНН, в пятницу, 15 марта, в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоится открытое заседание в формате Арріі, которое будет посвящено дискуссии относительно пятой годовщины аннексии Крыма.