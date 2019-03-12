У засіданні в штаб-квартирі ООН щодо Криму анонсували участь представника Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У п’ятницю, 15 березня, в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку очікується участь заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це повідомив у Twitter постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає УНН.
“Чекаємо на участь А.Чийгоза у засіданні Ради Безпеки ООН цієї п’ятниці, присвяченому 5-й річниці окупації Росією українського Криму. Світ має знати правду!” — написав дипломат
Зазначимо, наразі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу перебуває у Туреччині, де спілкується з дипломатами щодо ситуації в окупованому Криму.
“Сьогодні, окрім реальної ситуації в окупованому Криму, іноземні дипломати та ЗМІ відчули від звільненого політв’язня Кремля А.Чийгоза емоції, тих жахіть, що панують на півострові”, — написав у вівторок посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 15 березня, в Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбудеться відкрите засідання у форматі Арріі, яке буде присвячене дискусії стосовно п’ятої річниці анексії Криму.