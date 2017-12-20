В запорожском аэропорту мужчина пытался совершить суицид
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня в международном аэропорту "Запорожье" мужчина пытался совершить самоубийство. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Известно, что мужчину, который пытался покончить с собой прямо в аэропорту задержали пограничники.
Подробностей инцидента пока нет.
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Как стало известно из неофициальных источников, мужчина пытался пройти пограничный контроль, но в нем узнали преступника в розыске. Вероятно, поэтому мужчина и пытался покончить с жизнью путем нанесения себе ножевых ранений.