У запорізькому аеропорту чоловік намагався вчинити суїцид
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" чоловік намагався вчинити самогубство. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Відомо, що чоловіка, який намагався вкоротити собі віку прямо у аеропорту затримали прикордонники.
Подробиць інциденту поки що немає.
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Як стало відомо з неофіційних джерел, чоловік намагався пройти прикордонний контроль, але в ньому впізнали злочинця у розшуку. Ймовірно, через це чоловік і намагався покінчити з життям, шляхом нанесення собі ножових поранень.