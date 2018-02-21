В Запорожской области за неделю заболели корью два десятка человек

Так, в Запорожье зафиксировано 6 случаев кори, в Васильевском районе – 8 и Ореховском – 5. При этом, ограничительные меры о запрете посещения учебных заведений на отчетной неделе не вводились.

"По информации Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, показатель заболеваемости корью с начала 2018 составил 8,5 на 100 тыс. населения. Причем, среди детей этот показатель в разы больше – 20,7 на 100 тыс., тогда как среди взрослых – 6,1 на 100 тыс. Максимальная интенсивность распространения эпидпроцесса кори среди детей зарегистрировано в возрастной группе 0-1 года – 9 случаев и 1-4 года – 24 случая. Госпитализированы с начала года 78 человек из 151 заболевших (52%)", – говорится в сообщении.

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В департаменте отметили, что в текущем году максимальная заболеваемость корью регистрируется в Запорожье и Васильевском районе.

"В г. Запорожье с начала года зарегистрировано 72 случая кори, в том числе 38 детей, из них 29 – дети ромской национальности, не были привиты против кори. В Васильевском районе за этот период зарегистрировано 58 случаев заболеваемости корью", – сообщили в ОГА.

Стоит отметить, что эпидемический подъем заболеваемости корью начался в области с октября 2017 года. За весь 2017 год в области было зарегистрировано 202 случая.

"По итогам 2017 выполнения плана профпрививок против кори, паротита и краснухи составило: дети одного года – 97,3%, дети шести лет – 91,8%, дети старше двух лет – 69,8%, дети старше семи лет – 75 , 1%. В целом, из 42 тыс. 164 детей, запланированных на прививки по дополнительным мероприятиях по иммунизации кори, по состоянию на 16.02.18 привито 39 тыс. 545 детей (93%). По словам специалистов, обеспеченность вакциной против кори, паротита и краснухи пока достаточная. По состоянию на 16.02.18 в остатке имеются 24 тыс. 994 дозы вакцины, которые находятся в лечебно-профилактических учреждениях области", – отметили в облгосадминистрации.

Напомним, из-за внутриутробное инфицирование корью от матери к ребенку в Одесской области умер младенец. Перед этим на прошлой неделе в Одесской области от осложнений от кори умер 5-месячный ребенок.