За тиждень у Запорізькій області на кір захворіли два десятки людей

Так, у Запоріжжі зафіксовано 6 випадків кору, у Василівському районі – 8 та Оріхівському – 5. При цьому, обмежувальні заходи щодо заборони відвідування навчальних закладів на звітному тижні не запроваджувались.

“За інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, показник захворюваності на кір з початку 2018 року склав 8,5 на 100 тис. населення. Причому серед дітей цей показник у рази більший – 20,7 на 100 тис, тоді як серед дорослих - 6,1 на 100 тис. Максимальна інтенсивність розповсюдження епідпроцесу кору серед дітей зареєстрована у віковій групі 0-1 рік – 9 випадків та 1-4 роки – 24 випадки. Госпіталізовано з початку року 78 осіб із 151 захворілих (52%)”, – йдеться у повідомленні.

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В департаменті зазначили, що поточного року максимальна захворюваність на кір реєструється у м. Запоріжжя та Василівському районі.

“У м. Запоріжжі з початку року зареєстровано 72 випадки кору, у тому числі 38 дітей, із них 29 – діти ромської національності, які не були щеплені проти кору. У Василівському районі за цей період зареєстровано 58 випадків захворюваності на кір”, – повідомили в ОДА.

Варто зазначити, що епідемічний підйом захворюваності на кір почався в області з жовтня 2017 року. За весь 2017 рік в області було зареєстровано 202 випадки.

“За підсумками 2017 року виконання плану профщеплень проти кору, паротиту і краснухи склало: діти одного року – 97,3%, діти шести років – 91,8%, діти старше двох років - 69,8%, діти старше семи років – 75,1%. У цілому із 42 тис. 164 дітей, запланованих на щеплення по додаткових заходах з імунізації кору, за станом на 16.02.18 щеплено 39 тис. 545 дітей (93%).

За словами фахівців, забезпеченість вакциною проти кору, паротиту і краснухи наразі достатня. За станом на 16.02.18 у залишку наявні 24 тис. 994 дози вакцини, які знаходяться в лікувально-профілактичних установах області”, – зазначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, через внутрішньоутробне інфікування кором від матері до дитини на Одещині померло немовля. Перед цим на минулому тижні в Одеській області від ускладнень від кору померла 5-місячна дитина.