В Запорожской области от ботулизма умерли 2 человека, еще один в реанимации

"Запорожскую область можно рассматривать как эпидопасную зону, поскольку случаи вышеуказанной болезни регистрируются ежегодно. В текущем году зарегистрировано 5 случаев из 6 пострадавшими, 2 человека умерли. Причина отравления - употребление рыбы, изготовленной с нарушением технологического процесса и условий хранения", - говорится в сообщении.

Сейчас в отделении реанимации Запорожской областной инфекционной клинической больницы в крайне тяжелом состоянии пострадавшая жительница г. Каменка-Днепровская, которая свое заболевание связывает с потреблением рыбы (сайры холодного копчения).

Отмечается, что с целью недопущения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации по заболеваемости ботулизмом Госпродпотребслужба срочно приняла меры по установлению поставщиков и производителей рыбной продукции, с которой связан случай заболевания ботулизмом.

В общем, в Украине по состоянию на 1 июня территориальные органы Госпродпотребслужбы приняли участие в расследовании 40 случаев заболевания ботулизмом, при которых пострадало 46 человек, из них 3 - умерли.

За аналогичный период 2018 года было расследовано 27 случаев, при которых пострадал 31 человек, что свидетельствует об ухудшении санитарно-эпидемической ситуации по заболеваемости ботулизмом.

Запорожская область вместе с другими южными областями, относится к регионам, где фикусуеться высокая заболеваемость ботулизмом.

Наличие на административной территории области морского побережья Азовского моря, реки Днепр, с ее организованными и неорганизованными рекреационными зонами способствует тому, что в теплое время года в области регистрируется до 70% годовой заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Значительный вред здоровью могут нанести продукты питания, приобретенные на пляжах: вяленая рыба, вареные креветки и кукуруза, шашлыки из морепродуктов, изделия с мясом, салаты.

Напомним, в Киеве уже минимум два человека попали в больницу с ботулизмом.