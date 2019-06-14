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У Запорізькій області від ботулізму померли 2 людини, ще одна особа у реанімації

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У Запорізькій області від ботулізму померли 2 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

У Запорізькій області від ботулізму померли 2 людини, ще одна особа у реанімації

"Запорізьку область можна розглядати як епіднебезпечну зону, оскільки випадки вищевказаної хвороби реєструються щорічно. У поточному році зареєстровано 5 випадків із 6 постраждалими, 2 людини померло. Причина отруєння – вживання риби, виготовленої з порушенням технологічного процесу та умов зберігання", - йдеться у повідомленні.

Наразі у відділенні реанімації Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у вкрай важкому стані перебуває потерпіла мешканка м. Кам'янка-Дніпровська, яка своє захворювання пов'язує зі споживанням риби (сайри холодного копчення).

Зазначається, що з метою недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації щодо захворюваності на ботулізм Держпродспоживслужба терміново вжила заходи щодо встановлення постачальників та виробників рибної продукції, з якою пов’язаний випадок захворювання на ботулізм.

Загалом, в Україні станом на 1 червня територіальні органи Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 40 випадків захворювання на ботулізм, під час яких постраждало 46 осіб, з них 3 – померли.

За аналогічний період 2018 року було розслідувано 27 випадків, під час яких постраждала 31 особа, що свідчить про погіршення санітарно-епідемічної ситуації щодо захворюваності на ботулізм.

Запорізька область разом із іншими південними областями, відноситься до регіонів, де фікусується найвища захворюваність на ботулізм.

Наявність на адміністративній території області морського узбережжя Азовського моря, річки Дніпро, з її організованими і неорганізованими рекреаційними зонами сприяє тому, що у теплу пору року в області реєструється до 70% річної захворюваності на гострі кишкові інфекції.

Значну шкоду здоров’ю можуть завдати продукти харчування, придбані на пляжах: в'ялена риба, варені креветки та кукурудза, шашлики з морепродуктів, вироби з м’ясом, салати.

Нагадаємо, у Києві вже мінімум двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом

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