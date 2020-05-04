В Запорожской области будут судить полицейского, похитившего трубопровод стоимостью около 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Запорожской области будут судить заместителя начальника одного из районных отделов полиции, который подозревается в похищении магистрального трубопровода оросительной системы, находящаяся в государственной собственности, стоимостью 2,8 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника одного из районных отделов полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области. Милиционер обвиняется в превышении служебных полномочий и пособничестве в тайном похищении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 365, ч. 5 с т. 27 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что правохранитель, по предварительному сговору с гражданским лицом, похитили магистральный трубопровод оросительной системы, которая является собственностью одной из государственных организаций водного хозяйства Запорожской области. Для этого правохранитель обеспечил сопровождение служебной патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом по территории Запорожской области. Кроме этого, правохранитель должен был решить вопрос ухода от уголовной ответственности в случае их разоблачения.
Вследствие преступных действий правохранителя, водному хозяйству нанесен ущерб на сумму 2,8 млн грн. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, причиненный ущерб возмещен в полном объеме.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киевской области сообщили о подозрении прежнему следователю, который подозревается в похищении вещественных доказательств в сумме 5000 долларов США и 3200 гривен.