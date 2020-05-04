У Запорізькій області судитимуть поліцейського, який викрав трубопровід вартістю близько 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Запорізькій області судитимуть заступника начальника одного з районних відділів поліції, який підозрюється у викраденні магістрального трубопровіду зрошувальної системи, яка перебуває у державній власності, вартістю 2,8 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“До суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника начальника одного з районних відділів поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області. Правоохоронець обвинувачується у перевищенні службових повноважень та пособництві в таємному викраденні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 365, ч. 5 с т. 27 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що правоохоронець, за попередньою змовою з цивільною особою, викрали магістральний трубопровід зрошувальної системи, яка є власністю однієї з державних організацій водного господарства Запорізької області. Для цього правоохоронець забезпечив супроводження службовими патрульними автомобілями поліції вантажівок з викраденим майном територією Запорізької області. Крім цього, правоохоронець мав вирішити питання уникнення від кримінальної відповідальності у разі їх викриття.
Внаслідок злочинних дій правоохоронця, водному господарству завдано збитків на суму 2,8 млн грн. Викрадене майно вилучено та повернуто власнику, завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.
У разі доведення вини, обвинувачуваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Київщині повідомили про підозру колишньому слідчому, який підозрюється у викраденні речових доказів у сумі 5 000 доларів США та 3 200 гривень.