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У Запорізькій області судитимуть поліцейського, який викрав трубопровід вартістю близько 3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Запорізькій області судитимуть заступника начальника одного з районних відділів поліції, який підозрюється у викраденні магістрального трубопровіду зрошувальної системи, яка перебуває у державній власності, вартістю 2,8 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Запорізькій області судитимуть поліцейського, який викрав трубопровід вартістю близько 3 млн грн

“До суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника начальника одного з районних відділів поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області. Правоохоронець обвинувачується у перевищенні службових повноважень та пособництві в таємному викраденні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 365, ч. 5 с т. 27 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що правоохоронець, за попередньою змовою з цивільною особою, викрали магістральний трубопровід зрошувальної системи, яка є власністю однієї з державних організацій водного господарства Запорізької області. Для цього правоохоронець забезпечив супроводження службовими патрульними автомобілями поліції вантажівок з викраденим майном територією Запорізької області. Крім цього, правоохоронець мав вирішити питання уникнення від кримінальної відповідальності у разі їх викриття.

Внаслідок злочинних дій правоохоронця, водному господарству завдано збитків на суму 2,8 млн грн. Викрадене майно вилучено та повернуто власнику, завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.

У разі доведення вини, обвинувачуваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині повідомили про підозру колишньому слідчому, який підозрюється у викраденні речових доказів у сумі 5 000 доларів США та 3 200 гривень.

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