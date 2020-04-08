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Експоліцейському повідомили про підозру за крадіжку речових доказів

Експоліцейському повідомили про підозру за крадіжку речових доказів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Київщині повідомили про підозру колишньому слідчому, який підозрюється у викраденні речових доказів у сумі 5 000 доларів США та 3 200 гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому слідчому одного з відділів ГУ Нацполіції в Київській області. Правоохоронець підозрюється у таємному викраденні чужого майна (ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрюваний викрав та зберігав за місцем проживання речовий доказ — годинник, який вилучив його колега під час проведення слідчих дій. Слідчі ДБР вилучили вказаний годинник під час обшуку в межах кримінального провадження щодо крадіжки зазначеним правоохоронцем речових доказів у сумі 5 000 доларів США та 3 200 гривень.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні вже направлений до суду.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Луганщині затримали поліцейських під час одержання хабаря від перевізників

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