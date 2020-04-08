На Луганщині затримали поліцейських під час одержання хабаря від перевізників

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У вівторок затримали двох інспекторів одного з відділів Головного управління Нацполіції в Луганській області під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 14 тис грн (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.