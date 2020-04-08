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На Луганщині затримали поліцейських під час одержання хабаря від перевізників

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У вівторок затримали двох інспекторів одного з відділів Головного управління Нацполіції в Луганській області під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 14 тис грн (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, поліцейські чинили тиск на бізнес та перешкоджали здійсненню підприємницької діяльності автоперевізниками. За можливість займатися вантажними та пасажирськими перевезеннями на автошляхах Луганської та Донецької областей вони щомісячно вимагали неправомірну вигоду по 1 тис. грн з кожного транспортного засобу.

Крім того, за "допомогу" у вирішенні проблемних питань із державними органами додатково вимагалась така ж сума – 1 тис. грн. Під час документування двох фактів одержання неправомірної вигоди вказані особи отримали від одного з фізичних осіб-підприємців близько 20 тис грн.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи та проживання затриманих.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Також проводяться слідчі дії, спрямовані на викриття інших причетних до вчинення злочину осіб з числа керівництва Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Під час проведення обшуку у одного з фігурантів провадження було знайдено та вилучено грошові кошти на загальну суму півмільйона гривень, походження яких особа пояснити не змогла.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть начальника місцевої прокуратури через хабар у 2 тис. доларів.

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