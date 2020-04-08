В Луганской области задержали полицейских во время получения взятки от перевозчиков

По данным следствия, полицейские оказывали давление на бизнес и препятствовали осуществлению предпринимательской деятельности автоперевозчиками. За возможность заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками на автодорогах Луганской и Донецкой областей они ежемесячно требовали неправомерную выгоду по 1 тыс. Грн с каждого транспортного средства.

Кроме того, за "помощь" в решении проблемных вопросов с государственными органами дополнительно требовалось такая же сумма - 1 тыс. Грн. Во время документирования двух фактов получения неправомерной выгоды указанные лица получили от одного из физических лиц-предпринимателей около 20 тыс грн.

Сейчас продолжаются обыски по местам работы и проживания задержанных.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении. Также проводятся следственные действия, направленные на разоблачение других причастных к совершению преступления лиц из числа руководства Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Во время проведения обыска у одного из фигурантов производство было найдено и изъято денежные средства на общую сумму полмиллиона гривен, происхождение которых лицо объяснить не смогла.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Кировоградской области будут судить начальника местной прокуратуры за взятку в 2 тыс. долларов.