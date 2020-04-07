В Кировоградской области будут судить начальника местной прокуратуры за взятку в 2 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Кировоградской области будут судить начальника одного из отделов местной прокуратуры, “погорел” на взятке в 2 тысячи долларов за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов местной прокуратуры Кировоградской области за злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, чиновник обвиняется в получении 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды за влияние на принятие следователем процессуальных решений о переквалификации уголовного преступления и закрытия уголовного производства в отношении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Напомним, прокурор из Харьковской области пойдет под суд за валютный взятку.