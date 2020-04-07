В Кировоградской области будут судить начальника местной прокуратуры за взятку в 2 тыс. долларов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Кировоградской области будут судить начальника одного из отделов местной прокуратуры, “погорел” на взятке в 2 тысячи долларов за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.