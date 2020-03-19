Прокурор з Харківщини піде під суд через валютний хабар

ukru
20 березня, 16:58 • 77006 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 150243 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 247456 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 249374 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 247879 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230946 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200452 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185875 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146131 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150223 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
66 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 18958 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 18905 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 33979 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 32504 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 21079 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 247454 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 249372 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 247877 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230946 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200452 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79071 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26665 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140225 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153829 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113202 перегляди
Актуальне
Прокурор з Харківщини піде під суд через валютний хабар

Прокурор з Харківщини піде під суд через валютний хабар

Київ • УНН

 • 24162 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Офіс Генпрокурора спільно з ДБР завершили розслідування стосовно прокурора однієї з прокуратур Харківської області, який підозрюється в отриманні хабара. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОГП.

"Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора спільно з ДБР завершили досудове розслідування стосовно прокурора однієї з прокуратур Харківської області, який підозрюється в отриманні хабара (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, він вимагав в обвинуваченого у кримінальному провадженні 10 тис. доларів та отримав 3,5 тис. доларів США неправомірної вигоди за призначення йому покарання у виді позбавлення волі та подальше звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Наразі матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, прокурора запідозрили в одержанні 91 тис. грн хабара.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.30
Bitcoin
$84,775.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.92
Ethereum
$1,994.33