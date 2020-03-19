Прокурор з Харківщини піде під суд через валютний хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Офіс Генпрокурора спільно з ДБР завершили розслідування стосовно прокурора однієї з прокуратур Харківської області, який підозрюється в отриманні хабара. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОГП.
"Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора спільно з ДБР завершили досудове розслідування стосовно прокурора однієї з прокуратур Харківської області, який підозрюється в отриманні хабара (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, він вимагав в обвинуваченого у кримінальному провадженні 10 тис. доларів та отримав 3,5 тис. доларів США неправомірної вигоди за призначення йому покарання у виді позбавлення волі та подальше звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Наразі матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Нагадаємо, прокурора запідозрили в одержанні 91 тис. грн хабара.