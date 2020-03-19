Прокурор из Харьковской области пойдет под суд за валютную взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Офис Генпрокурора совместно с ГБР завершили расследование в отношении прокурора одной из прокуратур Харьковской области, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОГП.
"Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора совместно с ГБР завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из прокуратур Харьковской области, который подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, он требовал у обвиняемого в уголовном производстве 10 тыс. долларов и получил 3,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за назначение ему наказания в виде лишения свободы и дальнейшее освобождение от отбывания наказания с испытанием.
На данный момент материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.
Напомним, прокурора заподозрили в получении 91 тыс. грн взятки.