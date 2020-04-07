На Кіровоградщині судитимуть начальника місцевої прокуратури через хабар у 2 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Кіровоградщині судитимуть начальника одного із відділів місцевої прокуратури, який “погорів” на хабарі у 2 тисячі доларів за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора направила до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного із відділів місцевої прокуратури Кіровоградської області за зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, посадовець обвинувачується в одержанні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття слідчим процесуальних рішень про перекваліфікацію кримінального правопорушення та закриття кримінального провадження щодо злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Нагадаємо, прокурор з Харківщини піде під суд через валютний хабар.