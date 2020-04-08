Экс-полицейскому сообщили о подозрении за кражу вещественных доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киевской области сообщили о подозрении бывшему следователю, который подозревается в похищении вещественных доказательств в сумме 5000 долларов США и 3200 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему следователю одного из отделов ГУ Нацполиции в Киевской области. Правоохранитель подозревается в тайном похищении чужого имущества (ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что подозреваемый украл и хранил по месту жительства вещественное доказательство - часы, которые изъял его коллега во время проведения следственных действий. Следователи ГБР изъяли указанные часы во время обыска в рамках уголовного производства относительно кражи указанным правохранителем вещественных доказательств в сумме 5000 долларов США и 3200 гривен.
Обвинительный акт в данном уголовном производстве уже направлен в суд.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет.
Напомним, в Луганской области задержали полицейских во время получения взятки от перевозчиков.