В Запорожской области построят новые футбольные поля

Всего будет построено 4 футбольные поля, 2 из которых - стандартные, еще 2 - для игры в мини-футбол. Также, планируется реконструировать 1 футбольное поле.

Отмечается, что поля будут построены в рамках бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", инициатором которой является Федерация футбола Украины. Проекты реализуются на условиях софинансирования: 50 % – средства государственной субвенции, 50 % – средства местного бюджета.

"В этом году всего по области было подано 42 заявки на строительство новых футбольных полей, 16 из которых были отобраны для финансирования", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Федерации футбола, к 2014 году в Украине было всего 768 футбольных полей и площадок с искусственным покрытием. В 2015-2018 годах уже построено около 900 объектов футбольной инфраструктуры, а на различных этапах проектирования и строительства в настоящее время находится более 500 футбольных площадок.