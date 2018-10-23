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У Запорізькій області побудують нові футбольні поля

У Запорізькій області побудують нові футбольні поля

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Михайлівському, Якимівському та Приазовському районах Запорізької області побудують нові футбольні поля зі штучним покриттям. Про це йдеться на сторінці громадської приймальні народного депутата Сергія Валентірова в Facebook, передає УНН.

Всього буде побудовано 4 футбольні поля, 2 з яких - стандартні, ще 2 - для гри в міні-футбол. Також, планується реконструювати 1 футбольне поле.

Відзначається, що поля будуть побудовані в рамках бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", ініціатором якої є Федерація футболу України. Проекти реалізуються на умовах співфінансування: 50% - кошти державної субвенції, 50% - кошти місцевого бюджету.

"У цьому році всього по області було подано 42 заявки на будівництво нових футбольних полів, 16 з яких були відібрані для фінансування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Федерації футболу, до 2014 року в Україні було всього 768 футбольних полів та майданчиків зі штучним покриттям. У 2015-2018 роках вже побудовано близько 900 об'єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування і будівництва в даний час знаходиться більше 500 футбольних майданчиків.

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