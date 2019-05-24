В Запорожской области перевернулся грузовик с клубникой

Происшествие произошло вблизи с. Владимировка Приазовского района.

Спасатели на месте установили, что грузовой автомобиль "DAF" съехал в кювет и перевернулся. Автомобиль перевозил клубнику общим весом 5 т. С помощью тросов грузовик перевернули и отбуксировали на проезжую часть.

К счастью никто не пострадал.

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