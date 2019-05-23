ДТП з рейсовим автобусом на Закарпатті: попередня причина — відмова гальм

КИЇВ. 23 травня. УНН. Сьогодні у Закарпатській області перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого один пасажир загинув, ще двоє травмувалися. За попередньою версією, в автобусі відмовили гальма. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.