ДТП з рейсовим автобусом на Закарпатті: попередня причина — відмова гальм
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Сьогодні у Закарпатській області перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого один пасажир загинув, ще двоє травмувалися. За попередньою версією, в автобусі відмовили гальма. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
“За кермом автобуса перебував 54-річний житель міста Надвірна Івано-Франківської області. В салоні знаходилося близько 25 пасажирів, дітей серед них не було. За попередньою версією, в автобусі відмовили гальма. Під час спуску з вершини донизу водій намагався втримати автобус, але на крутому повороті той на швидкості перекинувся”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП травмувалися троє пасажирів, один з яких, чоловік віком близько 40 років, загинув. Ще двоє пасажирів перебувають в лікарні: жінка віком близько 25 років — в реанімації, в чоловіка віком близько 40 років ушкоджене стегно. Інші пасажири суттєво не постраждали.
За даним фактом поліція розпочала розслідування. Попередня правова кваліфікація події — ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та травмованих пасажирів, а також усі обставини смертельної ДТП.
Нагадаємо, у Закарпатській області в с. Лазещина Рахівського району на автодорозі “Рогатин — Мукачево” перекинувся рейсовий автобус. За попередніми даними четверо пасажирів постраждало, одна людина загинула.