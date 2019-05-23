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ДТП с рейсовым автобусом в Закарпатье: предварительная причина - отказ тормозов

ДТП с рейсовым автобусом в Закарпатье: предварительная причина - отказ тормозов

Киев  •  УНН

 • 31233 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сегодня в Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус, в результате чего один пассажир погиб, еще двое травмированы. По предварительной версии, в автобусе отказали тормоза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"За рулем автобуса находился 54-летний житель города Надворная Ивано-Франковской области. В салоне находилось около 25 пассажиров, детей среди них не было. По предварительной версии, в автобусе отказали тормоза. Во время спуска с вершины вниз водитель пытался удержать автобус, но на крутом повороте тот на скорости перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров, один из которых, мужчина в возрасте около 40 лет, погиб. Еще двое пассажиров находятся в больнице: женщина в возрасте около 25 лет - в реанимации, у мужчины в возрасте около 40 лет поврежденное бедро. Другие пассажиры существенно не пострадали.

По данному факту полиция начала расследование. Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и травмированных пассажиров, а также все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, в Закарпатской области в с. Лазещина Раховского района на автодороге "Рогатин - Мукачево" перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным четверо пассажиров пострадали, один человек погиб.

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