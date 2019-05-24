У Запорізькій області перевернулася вантажівка з полуницею
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Запорізькій області вантажівка з полуницею з’їхала у кювет та перевернулася. Про це УНН повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС області.
Подія сталася поблизу с. Володимирівка Приазовського району.
Рятувальники на місці встановили, що вантажний автомобіль “DAF” з’їхав у кювет та перевернувся. Автомобіль перевозив полуницю загальною вагою 5 т. За допомогою тросів вантажівку перевернули та відбуксували на проїжджу частину.
На щастя ніхто не постраждав.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДТП з рейсовим автобусом на Закарпатті: попередня причина — відмова гальм